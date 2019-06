Cycle en Terre : la jeune pousse belge, alternative à Monsanto

Cycle en Terre est une jeune entreprise de production de semences de légumes. Quand Fanny Lebrun a lancé l’activité il y a 5 ans, il n’existait pas un seul semencier en Belgique : "Ça veut dire que tous les légumes que nous mangeons chez nous viennent de semences qui viennent de l’étranger s’inquiète la fondatrice. J’avais envie d’une réappropriation du savoir-faire". Aujourd’hui elle vend plus de 90 000 sachets de semences par an. "On fait grandir les légumes dans nos champs, et on les laisse monter en graines. Ils font des fleurs puis des graines, on les récolte, on les trie, on les met en sachet et on les vend. Tout est artisanal et bio, on est une petite équipe".

De petites graines, de gros enjeux politiques

Dans le catalogue de Cycle en Terre, plus de 190 variétés de semences, quelques fleurs comestibles mais surtout des légumes (fenouil, aubergine, laitue, tomate,…), "En tout cas des légumes reproductibles insiste Fanny Lebrun. Ce sont des variétés dont vous pouvez récupérer la semence, la replanter et multiplier les légumes. On a envie de transmettre les connaissances aux maraîchers, aux jardiniers,… pour qu’ils puissent eux-mêmes faire leurs semences à long terme".

Il y a une démarche pédagogique, presque politique dans le travail de Cycle en Terre : "La semence, c’est la base de notre alimentation. Tous les légumes, toutes les céréales viennent de semences… et on n’en produisait plus en Belgique. Ce sont des multinationales qui les produisent et qui en ont le monopole".

Ne plus dépendre des multinationales

Pour Fanny Lebrun, c’était donc un véritable enjeu de souveraineté alimentaire de reprendre le contrôle : "On est très dépendant des gros producteurs de semences. On est dépendant de leur manière de sélectionner les variétés. S’ils sélectionnent par exemple des semences uniquement pour leur rendement et pas pour le goût, on ne peut rien faire. Si les prix augmentent aussi on est dépendant. Sur toute la filière en fait…". Cycle en Terre se propose donc d’être une alternative au modèle industriel.

L’entreprise coopérative se porte bien aujourd’hui et grandit, ils sont cinq à y travailler en partenariat avec des bénévoles. Ils commencent à vendre en Flandre : "On a de plus en plus de demandes, ça se développe d’année en année, on reçoit un énorme soutien de la part des jardiniers et maraîchers. On reste un tout Petit Poucet face aux géants mais on y croit et on veut grandir". Avec un objectif : que lorsqu’on ira acheter un légume chez le maraîcher, il puisse nous dire que ce légume vient d’une graine produite localement.