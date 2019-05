Cruso: l'entreprise de meubles belge a acquis plus de 250.000 euros d'investissement

La jeune entreprise de mobilier design belge « Cruso » vient d'acquérir plus de 250.000 euros de capitaux. Des capitaux qu'elle a acquis via d'un côté deux « business angels » séduits par le projet d'entreprise de Cruso mais aussi grâce à l'apport de plusieurs dizaines de petits investisseurs recrutés par l'intermédiaire de la plateforme de financement participatif « Spreds ». Une plateforme, qui comme l'explique un des associés de Cruso, Lionel Slusny, les a beaucoup aidés dans leur recherche d'investisseurs. « Elle nous a permis de toucher plus de 60 investisseurs. Cela fait un investissement, en moyenne, de 1000 euros. Grâce à leur apport financier, l'entreprise va pouvoir grandir. » Ces investisseurs sont donc devenus actionnaires de Cruso, ce qui fait qu'ils ont pris un risque. Un risque cependant limité par l'avantage fiscal de 45% sur l'investissement dans une start-up. Quant aux fondateurs de l'entreprise, ils en conservent le contrôle.

Leur priorité: l'expansion de Cruso hors des frontières belges

Mais à quoi ce nouvel apport financier est-il destiné? Il servira essentiellement à accroître l'implantation de Cruso à l'étranger: Allemagne, France, Royaume-Uni, mais aussi en Asie-Pacifique. La demande y est importante, comme par exemple en Australie ou au Japon. Pour se faire, voici comment les patrons de l'entreprise de meuble compte procéder: « On va mettre en place un processus de stockage et de logistique afin de vendre des grands volumes. Cela représente 150 millions d'euros d'investissement au niveau des stocks et des processus de gestion et de logistique. On va également recruter au moins une personne commerciale, qui va nous aider à développer des axes commerciaux, et, bien sûr continuer d'investir dans le développement de produits. L'ambition est, pour nous, très importante. On souhaiterait créer au moins trois ou quatre produits chaque année. » précise Lionel Slusny.

D'ici trois ou quatre ans, Cruso a aussi l'intention de développer une gamme de meubles design pour le grand public. En effet, pour le moment, les meubles fabriqués et vendus chez Cruso ne sont pas à la portée de toutes les bourses. La société vise surtout une clientèle aisée, parce que la création et la production de meubles design, avec des matériaux qualifiés de durables et de qualité, représente un coût important.