Cronos signe un contrat à plusieurs millions d'euros pour le cloud de Microsoft

Le groupe technologique belge Cronos a signé un accord pluriannuel de "plusieurs millions d'euros" avec Microsoft pour l'utilisation et la revente du cloud public de l'entreprise américaine, annonce-t-il jeudi. Cronos fait désormais partie des rares entreprises dans le monde à avoir conclu un "multi-year data center agreement", se targue-t-il.

"Cet accord exclusif créé en 2019 constitue un contrat de volume permettant à Cronos et à ses clients de bénéficier d'un support exclusif, technique et commercial de Microsoft", précise Cronos. "Par cette association, les clients du groupe Cronos pourront profiter de l'expertise du groupe Cronos et de Microsoft pour une transition fluide vers le cloud."

"Nos services en matière de cloud computing affichent une croissance de plus de 100 pour cent par an. Nous prévoyons une progression similaire pour cette année", indique Dirk Deroost, co-fondateur du groupe Cronos. "Afin de croître plus rapidement que le marché, nous continuerons à recruter et reconvertir des talents, tout en considérant également des acquisitions ciblées."

Le groupe Cronos, dont le siège social est à Kontich (Anvers), compte plus de 7.000 employés et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros.