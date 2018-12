Croissance, emploi, pouvoir d'achat, déficit budgétaire: les dernières prévisions de la BNB

La croissance belge ressortira à 1,5% pour 2018. C'est le chiffre qui était attendu pour cette année. Un chiffre confirmé ce lundi matin par le vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), Pierre Wunsch, à l'occasion de la présentation des prévisions économiques de l'institution.

Globalement, ce que l'on peut retenir de la présentation de ce matin :

La croissance de l’activité économique en Belgique diminuerait progressivement au cours des prochaines années, passant de 1,5% en 2018 à 1,2% en 2021.

Renforcement du pouvoir d'achat dans les années à venir.

La croissance de l'emploi, toujours vigoureuse, devrait ralentir mais le taux de chômage devrait rester historiquement bas.

L’inflation culminerait en 2019, pour se réduire par la suite.

Le déficit budgétaire, actuellement assez limité, se dégraderait durant les prochaines années.

Croissance belge en recul dans les années à venir

Si le chiffre de 1,5% de croissance pour l'année 2018 a été confirmé. Une croissance qui a affiché au niveau mondial "une évolution assez erratique et est restée nettement en deçà des anticipations", selon le rapport de la BNB.

La croissance de l’activité économique en Belgique diminuerait ensuite progressivement au cours des prochaines années, passant de 1,5% en 2018 à 1,2% en 2021, sous l’influence de la normalisation du rythme d’expansion des investissements des entreprises et du ralentissement des exportations.

Les projections à partir de 2019 seraient donc à nouveau revues légèrement à la baisse par rapport aux projections de printemps 2018, en raison d’une dynamique un peu plus faible des dépenses intérieures. Le tassement de la croissance pendant la période de projection s‘explique par un refroidissement du cycle d’investissement des entreprises et par une plus faible croissance des exportations.

Ce ralentissement ne serait que partiellement compensé par une hausse plus marquée de la consommation des ménages à la suite du renforcement du pouvoir d’achat.

Alors qu'elle prévoyait encore un taux de croissance de 1,5% en 2019, comme pour cette année, la BNB table donc désormais sur une croissance du PIB de 1,4% en 2019, 1,3% en 2020 et finalement 1,2% en 2021, dernière année pour laquelle les prévisions ont été publiées. Elle se montre moins optimiste que les autres institutions internationales ayant déjà publié leurs estimations.

Contexte international et mesures protectionnistes

Malgré un rebond à partir de printemps dans les pays "avancés", l’économie mondiale semble avoir légèrement marqué le pas en 2018. Et les indicateurs de confiance ainsi que d’autres indicateurs de court terme, ne font actuellement pas état d’une reprise vigoureuse dans les prochains mois.

"Le commerce international s’est sensiblement contracté depuis le début de l’année, sur fond de barrières commerciales grandissantes". L'effet des mesures protectionnistes, décidées notamment par les États-Unis, se ferait ressentir globalement.

"En raison de l’incertitude qu’elles engendrent et de l’interdépendance internationale des chaînes de production, les mesures protectionnistes exercent souvent une incidence négative plus importante que leur seul effet direct sur les pays et les produits affectés", détaille le rapport.

Ralentissement de l'activité en zone euro

Dans la zone euro également, l’activité s’est nettement repliée depuis le début de cette année, entre autres à cause des plus faibles exportations. La croissance atteindrait finalement 1,9% en 2018. En cause : la légère décélération de la croissance mondiale et le recul des échanges commerciaux. "Le renchérissement de l’euro peut également avoir joué un rôle, ce dernier étant apprécié jusqu’au premier trimestre de cette année", précise le rapport de la Banque Nationale Belge.

Pour les perspectives au niveau de la zone euro, la croissance annuelle devrait aussi diminuer progressivement jusqu'à 1,7% en 2019 et 2020 et à 1,5% en 2021. Ce ralentissement est dû en partie à des tensions croissantes sur le marché du travail et à l'impact de l'assouplissement budgétaire en 2019 dans certains pays.

Emploi: le taux de chômage resterait extrêmement faible

Selon le rapport, l’emploi intérieur augmenterait de 150.000 unités à l'horizon 2021. La croissance de l’emploi, qui est toujours très vigoureuse, s’essoufflerait peu à peu pour plusieurs raisons comme la croissance plus faible du PIB pesant sur la demande de travail, un accroissement des coûts salariaux et la difficulté persistante de pourvoir les emplois vacants.

Néanmoins, la Banque nationale s'attend à ce que le taux de chômage harmonisé reste à son niveau, historiquement bas, de 6,3%.

"Le taux de chômage harmonisé s’est stabilisé à un niveau exceptionnellement bas, qui n’a été observé qu’en 2001 au cours de ce siècle", explique la BNB. Comme la nouvelle augmentation de la population active évoluerait plus ou moins parallèlement à la création d’emplois, le taux de chômage resterait extrêmement faible sur l’ensemble de la période de projection.

Hausse de l'inflation avant de retomber

L’inflation atteindrait 2,4% cette année et reculerait ensuite, conformément à l’évolution des prix énergétiques. En 2021, l’inflation ressortirait encore quand même à 1,8%. "Durant la période de projection, l’inflation sous-jacente s’accélérerait progressivement, mais, comme cela a déjà été observé dans le passé, l’accroissement sensible des coûts salariaux ne se répercuterait pas intégralement dans les prix, mais s’accompagnerait plutôt d’une modération des marges bénéficiaires", indique la BNB. Des marges bénéficiaires qui ont fortement progressé ces dernières années, mais qui retomberaient d’ici 2021 à un niveau légèrement supérieur à leur moyenne de long terme.

Un déficit budgétaire qui devrait se dégrader

En ce qui concerne les finances publiques, le déficit budgétaire belge s'élève à 0,8% du PIB en 2018. "Cette baisse est une nouvelle fois essentiellement imputable à la forte augmentation des versements anticipés des sociétés, par suite du nouveau relèvement du taux appliqué lorsque ces derniers sont insuffisants", précise la BNB.

Sur la base des prévisions de la Banque Nationale de Belgique, le déficit budgétaire se détériorerait à nouveau durant la période de projection (2019-2021), en dépit d’une nouvelle diminution des paiements d’intérêts sur la dette, et s’établirait encore à 2,0% à la fin de la période. La dette publique diminuerait, mais elle resterait supérieure au PIB en 2021.

Une situation délicate "qui ne laisserait pas beaucoup de marge de manœuvre au pays s'il était confronté à un choc dans les années à venir, comme une récession", relève M. Wunsch. "Cela impliquera de devoir prendre des mesures d'économies au moment où ça fera le plus mal."