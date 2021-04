Crise sanitaire et marketing : des secteurs se tournent "vers des canaux qui ont une meilleure rentabilité"

Une PME sur deux a diminué ses dépenses marketing en 2020 suite à la pandémie. Mais derrière ce chiffre, il y a des lignes qui bougent. C’est en tout cas l’analyse de Nicolas Finet, un des cofondateurs de Sortlist, une société qui met en relation les fournisseurs de services marketing et les entreprises. "De manière générale", dit-il "on va dire qu’il y a une baisse dans les investissements purement marketing, mais ça ne veut pas dire qu’il y a moins de projets qui se développent".

Cet expert observe, par exemple, qu’il y a des secteurs comme les e-commerçants, les développeurs de logiciels ou encore les banques et assurances, "qui ont plutôt tendance à être en croissance et qui vont par contre se diriger vers des canaux qui ont une meilleure rentabilité, qui ont plus de possibilités d’atteindre des clients, là où avant on était dans des canaux qui plus traditionnels, plus dépensiers, entre guillemets, et où il fallait faire de plus lourds investissements".

Trouver de meilleurs projets grâce aux ressources numériques

Pour bien comprendre, Nicolas Finet propose un exemple concret. Des sociétés étaient très dépendantes des salons, des événements, etc. Cela demande des investissements importants avant de voir un retour sur investissement. "Ces entreprises sont peut-être passées par des budgets en ligne pour trouver des clients en ligne avec des canaux comme les réseaux sociaux, comme les moteurs de recherche sur Google, comme de la prospection via les réseaux professionnels comme LinkedIn. Ce sont des projets qui ont un meilleur retour sur investissement, en tout cas pour le moment".

La crise des salons et autres foires

Quelles sont les dépenses de marketing qui ont été les plus touchées l’année passée ? Nicolas Finet observe que les salons et les foires, évidemment, ont été fortement touchés. Quant au papier, au début, il a fortement diminué. A présent, observe-t-il "ce qu’on voit dans les dépenses média, c’est qu’on a eu un retour assez progressif dans ces dépenses média, avec une offre qui est de plus en plus large. Il y a les médias traditionnels où on voit une offre de plus en plus élargie, avec justement ces nouveaux acteurs en ligne comme les réseaux sociaux, comme tous les GAFA qui viennent et leurs alternatives qui émergent de plus en plus".

Des médias comme TikTok, qui n’existaient pas il y a un an et demi, sont maintenant ouverts aux annonceurs ou aux entreprises qui veulent faire de la publicité. "On voit même des politiciens qui aujourd’hui se lancent sur TikTok. Il y a donc un paysage qui est de plus en plus fragmenté et ça devient plus difficile pour les entreprises de cibler".

Des gagnants et des perdants

Y a-t-il des secteurs de l’économie où les investissements marketing ont clairement plongé l’année dernière ? Et a contrario, d’autres qui, peut-être, les ont augmentés d’une manière importante en 2020 ? Nicolas Finet observe effectivement des gagnants et des perdants, entre guillemets : "Tout ce qui est Horeca, ou le secteur culturel, qui dépense pas mal en marketing, est malheureusement touché aussi, tout le secteur des voyages, des tour-opérateurs, ou toutes les sociétés de nettoyage, par exemple, qui ont de plus en plus de mal". À l’inverse, dit-il, des sociétés ont littéralement explosé avec cette crise : "C’est tout ce qui est plateformes Web, tous les e-commerçants, toutes les entreprises de logiciels, de développement de software, parce qu’il y a de plus en plus de PME ou d’entreprises qui se digitalisent et les besoins sont donc de plus en plus grands, et on a aussi des boîtes pharmaceutiques qui ont pas mal été boostées par les récents événements".

Investir à nouveau

Parmi les secteurs les plus touchés pendant la crise, certains ne sont pas encore ouverts. Mais, ont-ils commencé à nouveau à investir dans la communication et le marketing en 2021 ? Pour Nicolas Finet parler d’un réinvestissement massif est peut-être un peu trop prématuré. Par contre, "ce qu’on voit, c’est qu’on remarque un regain d’intérêt de se dire qu’il y a des possibilités sur les canaux en ligne, sur lesquels on n’était pas forcément au courant et qui seront peut-être intéressants".

Ces canaux technologiques ont été démocratisés au fur et à mesure des années, observe ce spécialiste. Aujourd’hui, la création d’un site Web, peut se faire avec des outils technologiques qui font en sorte que cela soit moins cher. "Par contre", souligne-t-il, "attention à ça quand on va vers des canaux en ligne. Bien souvent, on sous-investit, on a une enveloppe qui est plus petite que ce que ça coûte réellement, parce qu’il y a un véritable accompagnement stratégique à mettre en place pour que ce site Web soit performant et finisse par attirer des clients". Pour conclure, l’homme ajoute : "ce n’est pas tout d’avoir une présence en ligne, il faut que cette présence soit efficace".