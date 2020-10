Crise des opiacés : le laboratoire Purdue va plaider coupable et débourser environ 3 milliards de dollars

Le laboratoire pharmaceutique Purdue, fabricant du médicament Oxycontin, a accepté de plaider coupable pour son rôle dans la crise des opiacés dans le cadre d’un accord avec le ministère américain de la Justice d’un montant global de 8,3 milliards de dollars, a annoncé mercredi le ministère.

Purdue, comme d’autres laboratoires pharmaceutiques américains, était accusé d’avoir fait, à partir de 1996, une promotion excessive de leurs médicaments anti-douleur opiacés, contribuant à déclencher une crise de la dépendance à l’origine d’une explosion des overdoses qui a fait plus de 450.000 morts aux Etats-Unis depuis 1999.

Le laboratoire, propriété de la très controversée famille Sackler, a accepté de plaider coupable de trois chefs d’inculpation devant un tribunal fédéral du New Jersey, liés à la façon dont il a trompeusement promu ce médicament, et induit en erreur l’agence de régulation américaine FDA entre 2007 et 2017.

Purdue va payer directement à l’Etat fédéral quelque 225 millions de dollars au titre d’une amende pénale, et 2,8 milliards de dollars pour mettre fin à la partie civile du litige.

Il devra aussi se mettre en faillite et se réorganiser en une nouvelle entité dédiée au "bien public" (Public Benefit Company), gérée par un trust : cette entité devra fournir gratuitement ou à prix cassés des médicaments anti-overdose et des traitements contre la dépendance aux opiacés.

Les revenus de cette entité devront aussi contribuer au paiement des programmes mis en place par les collectivités locales américaines contre la crise des opiacés.

La famile Sackler devra elle payer, séparément, 225 millions de dollars de dommages et intérêts, a indiqué le ministère.

Cet accord, qui doit encore être validé par un tribunal fédéral des faillites, est le plus emblématique annoncé par la Justice américaine avec un laboratoire dans cette crise des opiacés.