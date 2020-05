Crelan continue à croire dans une fusion avec AXA Bank

Crelan reste confiant quant au succès de la fusion souhaitée avec AXA Bank, indique vendredi la banque coopérative en réaction à un article du magazine Trends selon lequel l'opération serait menacée.

La Banque centrale européenne (BCE) verrait dans ce dossier des "obstacles fondamentaux" et, d'après des sources anonymes, l'opération serait dès lors menacée, écrit le magazine.

L'article "contient plusieurs contrevérités factuelles et des informations obsolètes qui ne peuvent être expliquées en détail pour des raisons de confidentialité", réagit Crelan.

"AXA et Crelan sont convaincus de la force du projet industriel, rendu d'autant plus pertinent par la crise actuelle, et restent confiants quant au succès de l'opération et mettent tout en œuvre pour la mener à bien dans les délais impartis", poursuit la banque coopérative.

Trends citait l'intégration IT et la solidité financière comme pierres d'achoppement. "Comme dans tout projet de fusion, l'ICT joue un rôle important dans les préparatifs", reconnait l'institution bancaire. "En raison de la crise du Covid-19 et du fait qu'il est plus difficile de faire appel à des experts externes, Crelan est confrontée à un report limité dans le déploiement des investissements déjà prévus. Le groupe Crelan a été et reste suffisamment capitalisé et, contrairement à d'autres institutions, a pu montrer un résultat positif au cours des quatre premiers mois de 2020", assure-t-elle.