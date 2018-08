Crédit interdit en raison de factures téléphoniques impayées? "Ça risque d'enfoncer les gens"

Selon un projet de loi du CD&V, les consommateurs qui ont des factures de télécommunications en retard ne pourront bientôt plus contracter de prêts. L'idée ne date toutefois pas d'hier : déjà en 1998, il avait été question d’intégrer les données de télécommunications au sein du fichier central des crédits aux particuliers.

Patrice Girard, médiateur de dettes au sein du CPAS de Schaerbeek, ne voit pas cette proposition d'un bon œil : "Ça ne va certainement pas les aider, ça risque plutôt de les enfoncer dans la mesure où il faut garder la possibilité d’avoir un crédit. En mettant un critère supplémentaire pour empêcher les gens d’avoir un crédit, il y a un risque potentiel pour les gens qui sont déjà en difficulté.​​​​​​​"

Le médiateur estime qu'il est préférable d'encadrer davantage les organismes qui proposent des crédits. Il dénonce aussi la facilité avec laquelle il est possible de contracter un prêt. "Il faut être sûr qu’ils vont vérifier les fichiers centraux. Et je ne parle pas d'un contrôle 3 semaines avant l'octroi d'un crédit, ça doit normalement avoir lieu 24 heures au plus tard."

Selon lui, les opérateurs téléphoniques jouent également un rôle : "Il y a des gens qui ont régulièrement des factures téléphoniques de 500 euros. Les fournisseurs laissent la possibilité d’avoir un accès illimité à Internet. Il y a quelque chose qui cloche, non ?"