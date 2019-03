Crash du Boeing 737 en Ethiopie: l'hypothèse du manque de formation des pilotes

C'est un crash dont on sait peu, à ce stade. Ce dimanche, un "Boeing 737 Max 8" de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé à l'Est d’Addis-Abeba. Bilan: 157 morts. L'enquête est évidemment toujours en cours et à ce stade, nous n'en sommes qu'aux hypothèses sur ce qui aurait pu causer l'accident - les deux boites noires de l'avion ont été retrouvées ce lundi. Mais déjà, la question nous brûle les lèvres: "le Boeing 737 Max 8 est-il dangereux ?" (ici, ici, ou là) une question qui s'était déjà posée en octobre dernier, après le crash d'un avion de la compagnie indonésienne Lion Air, qui s'est abîmé en mer 12 minutes après son décollage de Jakarta.

Un nouveau coup dur

Pour Boeing, cela fait donc un nouveau coup dur, "en l’espace de quelques mois, deux avions du même type, et d’un tout nouveau type qui s’écrasent, c’est un gros problème pour le constructeur", souligne Olivier Lalmand, consultant en technique aéronautique.

Pour un avion flambant neuf, dont le modèle est "réputé côté pilotes plutôt simple et très fiable". Même si, c'est vrai, "quand on modifie un type d'avion existant et qu'on lui ajoute des instruments de navigation plus élaborés, plus poussés, ça demande un entraînement complémentaire pour les pilotes. C'est un peu là qu'il pourrait y avoir une explication".

l’hypothèse du manque de formation

Quand un constructeur comme Boeing lance un nouveau modèle d'appareil sur le marché, il se trouve dans une situation un peu paradoxale. Il doit à la fois démontrer que la nouveauté surpasse l'ancien, que le nouveau modèle présente des avantages non négligeables par rapport à ce qui était produit avant,... mais en même temps démontrer que le nouvel avion ressemble fortement au précédent en termes de pilotage. Parce que si la différence est trop marquée, cela coûte cher à la compagnie aérienne en formation des pilotes.

C’est là que l’argumentation de vente est la plus forte: affirmer que les équipages pourront très rapidement et facilement voler sur le nouveau type d’ avion...

Pour Olivier Lalmand, "c’est un argument de vente non négligeable. La formation des pilotes représente un coût énorme pour les compagnies aériennes. Et donc si vous pouvez prouver aux compagnies que l’entraînement des pilots sera minimisé d’un modèle à l’autre, vous leur faites économiser énormément d’argent. C’est donc là que l’argumentation de vente est la plus forte: affirmer que les équipages pourront très rapidement et facilement voler sur le nouveau type d’ avion, alors qu’en fait on a peut-être un peu sous-estimé une instrumentation complètement nouvelle – qui demandait sans doute beaucoup plus d’entraînement au niveau des pilotes"

...alors qu’en fait on a peut-être un peu sous-estimé une instrumentation complètement nouvelle – qui demandait sans doute beaucoup plus d’entraînement

"Tout ce qui est Avionix, donc instruments de navigation du nouveau 737 max, ressemble très fort au 787 alors que l’ancien 737 n’était pas aussi poussé. Et donc on pourrait croire que les pilotes peuvent facilement passer d’un modèle à l’autre alors qu’il y a une différence assez énorme au niveau des commandes de vol", conclut Olivier Lalmand. Une hypothèse parmi d'autres, comme celles des défaillances techniques suspectées aujourd'hui, notamment au niveau des mesureurs de vitesse de l'avion.

En attendant, pour Boeing, ça risque de menacer les futures ventes de l'appareil. Et les enjeux commerciaux sont là. La compagnie espérait en faire environ deux tiers de ses ventes dans les années qui viennent, avec un cahier de commandes à près de 5000 appareils fin janvier. A l’ouverture de la bourse de New York, l’action de Boeing chutait de presque 12,8%. Mais le titre a repris un peu de terrain en cours de séance.