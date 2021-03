Covid et épargne : 30% du flot des billets de banque en circulation gardé "sous le matelas", un chiffre qui n'a jamais été aussi haut

C’est un paradoxe, on n’a jamais autant utilisé les paiements électroniques qu’aujourd’hui, et pourtant, il n’y a jamais eu autant de billet de banque en circulation.

La demande de billets en euros n’a jamais été aussi élevée : l’équivalent de 1435 milliards d’euros en 2020 soit 11% de plus qu’en 2019. Pourquoi tant d’argent liquide ? La première raison est une demande de plus en plus forte en dehors de la zone euro, à l’étranger. Philippe Ledent, économiste au sein de la banque ING, pointe du doigt : "C’est un peu une espèce de léger renforcement du rôle international de l’euro, en tout cas dans des transactions ou bien de l’épargne, mais à l’étranger". Ça, c’est le rôle que l’euro joue comme devise de référence à l’étranger pour des pays au sein desquels la devise nationale, par exemple, est moins forte ou considérée comme plus volatile ou moins de référence. C’est donc l’usage ou la demande qui est faite en billets d’euros à l’étranger. "C’est un phénomène qu’on rencontre dans de très nombreux pays avec le dollar. Quiconque voyage préfère toujours avoir quelques dollars avec lui, mais il y a manifestement une certaine augmentation de la demande d’euros également" explique Philippe Ledent.

La deuxième raison qui explique pourquoi les volumes de billets émis dans la zone euro n’en finissent pas d’augmenter est la baisse constante des taux d’intérêt. "Ces dernières années, les taux d’intérêt n’ont cessé de baisser. Ils sont même négatifs sur les marchés financiers. Ça veut dire que le coût de détenir des billets, ce coût de la détention de monnaie cash est de plus en plus faible puisque le taux d’intérêt que l’on manque en gardant du cash est de plus en plus faible. Et d’ailleurs, on voit bien qu’à partir de 2014, lorsque les taux sont passés en négatif, on a effectivement vu un phénomène croissant de demande de billets pour simplement conserver de l’épargne sous forme de billets". Un phénomène qui concerne les particuliers et les entreprises, toujours selon l’économiste chez ING.

Thésaurisation

On estime ainsi qu’au moins 30% des billets d’euros en circulation seraient ainsi gardés "sous le matelas". L’énorme quantité de billets de banque émis par la Banque centrale européenne ne sert donc pas à financer plus de transactions ou plus d’achats dans les magasins mais file à l’étranger ou est gardée dans les ménages.

Et le Covid-19, dans tout ça ? A-t-il une influence ? La crise sanitaire a, semble-t-il, incité ménages et entreprises à conserver plus de cash. Sinon, comment expliquer que la croissance des volumes de billets en euros a été deux fois plus rapide en 2020 qu’en 2019 ?

Un phénomène classique en temps de crise, et peut-être même une réminiscence de la crise financière de 2008, pour Philippe Ledent : "Il s’est avéré que la crise a une tout autre nature, mais peut-être que cette réminiscence de la crise financière est également intervenue. C’est donc un phénomène assez classique qu’on n’observe qu’en temps de crise. Les gens, les ménages, les entreprises vont préférer garder un peu plus de cash".