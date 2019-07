Coût des soins: Médecins du Monde s'oppose au brevet du traitement anticancéreux Kymriah

Médecins du Monde et l'ONG suisse Public Eye ont décidé d'introduire une opposition au brevet contre le traitement anticancéreux Kymriah de la société suisse Novartis, annoncent les deux organisations mercredi. Ces dernières dénoncent le coût des thérapies géniques "nouvelle génération" contre les cancers du sang (traitements CAR-T), qui atteint entre 320.000 et 350.000 euros.

"Ces prix exorbitants reflètent de nouveau la financiarisation extrême du marché pharmaceutique, aux dépens de l'accès aux soins", estime Médecins du Monde dans un communiqué. Une opposition au brevet de Kymriah a donc été introduite "pour dénoncer les dérives liées à ces prix, pour permettre aux Etats de négocier des prix plus bas ou d'organiser le recours à des traitements similaires, et pour défendre l'accès aux meilleurs soins pour tou-te-s dans des systèmes de santé pérennes".

Le Kymriah et le Yescatya de l'entreprise américaine Gilead Sciences ont reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe en août 2018. Ces thérapies géniques consistent en un prélèvement des lymphocytes T de la personne malade, qui sont ensuite génétiquement modifiés pour reconnaître et attaquer les cellules cancéreuses.

Elles présentent "un espoir important, autant pour les personnes malades que pour les professionnel-le-s de santé ou les proches", reconnait Médecins du Monde. Il ressort en effet des études cliniques disponibles que pour les patient-e-s atteints de certains lymphomes et au pronostic vital engagé, le taux de survie estimé à 12 mois est de 40% pour le Kymriah et de 60% pour le Yescarta.

"Mais cet espoir, et l'approche extrêmement personnalisée de cette nouvelle technologie de santé, fait l'objet d'un prix exorbitant", regrette l'ONG. "Ces prix ne reflètent pas les coûts de production ni les investissements en recherche et développement, largement financés par la puissance publique aux Etats-Unis et en Europe. A l'image de ce qui est noté par l'Organisation Mondiale de la Santé dans un récent rapport sur le prix des médicaments anticancéreux, ces prix ne semblent refléter que des objectifs financiers des entreprises."

Cette situation n'est pas sans rappeler celle survenue en 2014 avec le sofosbuvir, un traitement contre l'hépatite C à 41.000 euros par personne, qui avait contrait les Etats à organiser des rationnements sur l'accès par une sélection des patients. Médecins du Monde s'était à l'époque déjà opposée au brevet de ce traitement.