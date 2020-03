Coup de frein aux exportations de bières belges vers la Chine

Les chinois sont de grands amateurs de bières belges. Mais depuis quelques semaines les commandes chinoises vers les brasseries belges sont freinées voire interrompues. Au plus la part de la production destinée à l’exportation est grande, au plus au plus l’impact économique est important, évidemment. Petit tour d’horizon et prise de température auprès de quelques brasseurs.

Du côté de Binche, on regarde la situation de loin. La Binchoise n’exporte pas vers l’Empire du Milieu. À la Brasserie Saint-Feuillen au Roeulx, comme à la Brasserie des Fagnes, à Mariembourg, l’impact est minime. Seuls deux à trois pourcents de la production de ces deux entreprises prennent le chemin de la Chine. "J’ai quelques commandes qui sont en attente, mais nous ne misons pas sur l’exportation. C’est une part très faible de nos activités", nous dit Frédéric Adant, le propriétaire de la Brasserie des Fagnes. "J’avais des contacts pour tripler les exportations pour la Chine, cette année. Mais cela attendra, ce n’est vraiment pas grave pour nous".

Même si elle est évidemment beaucoup, beaucoup plus grande que les précédentes citées, la Brasserie de Chimay, dispose en Extrême Orient d’un marché important. Les exportations vers la Chine, Hong-Kong et Taïwan sont d’ores et déjà stoppées et l’on s’attend à ce que les marchés coréens en japonais se ferment à leur tour. Si la situation dure, les pertes pourraient s’avérer importantes.