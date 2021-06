Coulées de boues, routes inondées : une centaine d’interventions pour les pompiers en province de Namur (vidéo)

Les pompiers de la zone NAGE (Namur, Andenne, Gembloux, Eghezée) ont été appelés pour environ 200 interventions mercredi en raison des précipitations.

De fortes pluies accompagnées parfois de grêle sont tombées entre 18h30 et 22h, et les interventions ont commencé dès 19h. Les appels à la zone de secours concernaient principalement des coulées de boue, des routes inondées et des caves sous eau.

La foudre s’est également abattue sur une ligne à haute-tension et sur l’enseigne lumineuse d’un restaurant à Leuze, dans la commune d’Eghezée. Il n’y a pas eu de blessé.

Floreffe durement touchée

A l’Ouest de la Province, la Zone Val de Sambre comptabilise quant à elle plus de cinquante interventions. "C’est Floreffe qui est le plus touché, explique le commandant des pompiers, Marc Gilbert. On se trouve dans une cuvette et tout est descendu des champs vers les caves et les garages."

Les inondations et les coulées de boue ont commencé dès 20h, et ont surpris les riverains par leur intensité. "Quand je suis sortie j’étais étonnée de voir autant de boue sur ma cour de devant, témoigne Geneviève, habitante de Floreffe, dont la cuisine a été inondée. Ça coulait comme un ruisseau depuis l’autre côté de la chaussée, c’était spectaculaire. Il y a eu de la boue, de la terre, et même des pommes-de-terre." Une quarantaine de pompiers ont travaillés toute la nuit, et les opérations de nettoyage continuent aujourd’hui.

Enfin, la zone dinaphi (Dinant-Philippeville) a été complètement épargnée.