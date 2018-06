Cosucra: des protéines végétales pour enrichir les aliments

C’est en Wallonie picarde, à Warcoing, pas loin de la frontière française que la société Cosucra vient de finaliser un investissement de 35 millions d’euros, c’est beaucoup, mais c’est le montant qui étalé sur quelques années, permet à Cosucra de doubler sa capacité de production. Non pas de sucre classique, mais de protéines végétales tirées des pois secs. Une production à première vue étrange, mais qui fait vivre près de 300 personnes.

Le pari de Jacques Crahay, patron de l’entreprise, est de fournir des clients aux exigences particulières: " Concrètement, nos clients l’utilisent pour développer des formules de hamburgers végétaux, de boissons végétales enrichies en protéines, soit pour des sportifs, soit pour des gens qui suivent des régimes, soit encore pour des gens qui sortent d’opérations et qui doivent se reconstituer. Il y a donc une multitude d’applications dans l’alimentation générale. "

L’avenir est aux hamburgers végétaux

Ces produits, Cosucra les vend à une clientèle de plusieurs centaines de fabricants de produits alimentaires. Il suffit de passer dans les linéaires des supermarchés pour voir le succès, par exemple, des hamburgers végétaux. Cosucra estime que le marché de l’alimentation générale au sens large connaît une croissance de 8% à 10% par an.

Et la concurrence, déjà, s’organise

La concurrence est forte dans le secteur. D’ailleurs, les investissements consentis ces dernières années n’ont pas seulement pour objectif de répondre à une demande en hausse, il s’agit aussi de sécuriser les parts de marché alors que son principal concurrent s’apprête, lui, à installer une usine au Canada. Cosucra, de son côté, vient d’ouvrir une filiale à Chicago pour se développer aux États-Unis.

Le risque de change plutôt que le risque capitalistique

D’une certaine façon, Cosucra n’a pas vraiment le choix de l’implantation géographique. Car c’est aux Etats-Unis que se trouve la croissance. Et pour amortir de tels investissements, rien de mieux que de disposer d’une bonne part de marché aux États-Unis. Mais l’entreprise le reconnaît, pour l’instant, ce n’est qu’un comptoir commercial. Jacques Crahay explique que pour un Européen, investir des millions d’euros au Canada ou aux États-Unis est un pari extrêmement risqué. " Pour ça, il faudrait éventuellement de très bons partenaires. Nous avons étudié cela ces deux dernières années et notre conclusion est que finalement il vaut mieux prendre le risque du change dollar/euro plutôt que le risque capitalistique d’investir dans une usine là-bas. "

Les protéines de pois hors du collimateur de Trump

Quant aux tensions commerciales entre les États-Unis et le reste du monde, Europe comprise, Jacques Crahay n’a pas l’impression que les protéines de pois puissent être visées par des sanctions américaines éventuelles. Même si cela reste, pour lui, un risque. La vie entrepreneuriale en est remplie et s’il devait y avoir finalement des sanctions, dit-il, le monde est vaste et Cosucra réorienterait ses efforts commerciaux vers d’autres cieux. Tout simplement.