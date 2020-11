Coronavirus : une plateforme de partage pour déployer du personnel soignant est lancée

L’entreprise de services RH ACERTA et Mederi, partenaire dans les soins à domicile, s’associent pour pouvoir déployer du personnel soignant là où cela est nécessaire, indique mardi Acerta dans un communiqué.

Les deux entités rendront cela possible avec l’aide de Bridge, une plateforme en ligne qui offre la possibilité aux entreprises de pouvoir s’échanger du personnel. Ainsi, Acerta et Mederi veulent apporter rapidement et efficacement une réponse à la pénurie de personnel dans le secteur.

Une énorme pression dans le secteur des soins de santé

Le secteur des soins de santé est soumis à une énorme pression en raison de la crise sanitaire. 7 000 patients sont hospitalisés à cause du coronavirus, dont plus de 1.200 en soins intensifs, rappelle Acerta.

Acerta et Mederi unissent donc leurs forces et proposent au secteur de la santé la plateforme Bridge. Le personnel soignant (salarié ou indépendant) et les organisations de soins peuvent s’inscrire sur la plateforme Bridge. Ce faisant, les prestataires de soins de santé qui disposent de quelques heures ou sont par exemple disponibles le week-end peuvent faire le lien avec l’organisation qui en a grand besoin. Bridge leur propose un contrat légal pour travailler "temporairement" pour une deuxième organisation avec maintien des conditions auprès de leur employeur ou projet actuel.

Bridge : une plateforme de partage

"Via Bridge, nous répertorions les demandes de personnel de soins ainsi que les profils disponibles. Quand il y a une concordance entre un profil qu’une organisation de soins déterminée recherche et un profil disponible, Acerta veille à ce que le soignant ou l’infirmier puisse y travailler temporairement. Cela se fait évidemment sur une base complètement volontaire, c’est le soignant ou l’infirmier qui décide quelle formule il adopte. Le réseau de Mederi occupe ici une position clé parce que d’un côté, il fait migrer les emplois vacants de soignants et infirmiers indépendants vers la plateforme, et de l’autre, il dispose d’un lien vers les besoins des centres de soins", explique Kathelijne Verboomen, Directrice du centre de connaissances d’Acerta

Les employeurs (institutions de soins), les salariés et les indépendants (activité secondaire) du secteur des soins peuvent s’inscrire sur la plateforme via www.acerta.be/bridge.