Coronavirus : un emploi sur deux menacé dans le secteur de la restauration (FGTB)

Il n’y a toujours aucune date pour la réouverture des restaurants. Et en attendant, les dettes s’accumulent. Sans compter que la reprise devrait se faire en mode mineur dans un premier temps, notamment pour respecter les règles de distanciation sociale. Autant d’éléments qui font dire à la FGTB que l’on se dirige vers un bain de sang social dans le secteur si de nouvelles mesures ne sont pas prises.

Toujours plus de dettes

Les jours passent sans aucun client, sans aucune rentrée. Et pendant ce temps dans de nombreux restaurants, il faut payer les loyers et autres frais fixes, sans compter toutes les charges qui sont reportées. " Pour ne rien vous cacher, j’ai déjà fait une demande de crédit à la banque de 150.000 euros pour couvrir tous ces frais. Et donc on va voir ce que la banque va me répondre. Mais si elle ne suit pas, je ne donne pas cher de ma peau dans les six mois " explique Renaud Waterloos, le patron de Ricotta et Parmesan au centre de Bruxelles.

Moins de clients

Tous les restaurateurs attendent avec impatience la date et les conditions pour une réouverture même si l’avenir ne semble pas vraiment rose. Tous tablent déjà sur le fait qu’ils pourront accueillir moins de clients. " Il est évident qu’avec les contraintes qu’on va nous imposer, tout à fait logiques par ailleurs. Tout cela va faire qu’on risque certainement de faire la moitié ou soixante pourcents de la recette, précise Phillipe Anastassiades, le patron du restaurant Le Jardin de Nicolas à Woluwe-Saint-Pierre. "A court terme, cela peut aller, mais il ne faut pas que ça dure des mois et des mois. Mes fils et moi, on va travailler beaucoup plus, les cuisiniers on va les diminuer de 30 pourcents. Il y aura par exemple, trois cuisiniers au lieu de 4. En salle pareil".

L’Horeca est face à un des plus grands défis de son histoire

Philippe Anastassiades espère pouvoir, le plus rapidement possible, réemployer tout son personnel. Mais tous ne le pourront pas. La FGTB s’attend à un bain de sang social dans le secteur. " L’Horeca est face à un des plus grands défis de son histoire tonne Christian Bouchat, secrétaire régional de la FGTB pour l’Horeca bruxellois, " Il est dans un moment où peut-être tout va s’effondrer. Parce que pour pouvoir fonctionner, il faut des recettes et pendant très longtemps, je pense qu’énormément de restaurants vont être en perte ".

Avec finalement des risques de licenciement. " 50 pourcents de l’emploi vont disparaître parce que les entreprises ne pourront pas fonctionner avec un emploi sur deux en chômage économique. Les frais indirects pour ces emplois-là sont très très chers. Sauf si les pouvoirs publics prennent en charge cet élément-là ".

Mais avant toute chose, la FGTB demande un moratoire sur tous les licenciements. Pour le syndicat socialiste, il faut aussi lever des sujets tabous dans le secteur : la TVA à 8 pourcents ou l’obligation de payer par carte.