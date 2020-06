Coronavirus : TUI supprime un quart des vols cet été, 100.000 voyageurs concernés

Le tour-opérateur TUI Belgium a dû revoir son plan de vol pour la saison estivale. Selon un porte-parole, "quelque 100.000 clients" sont concernés.

Étant donné que trois mois de réservations ont été perdus, TUI a été contraint de réduire le programme de vol initial en attendant une demande effective. "TUI souhaitant continuer à proposer au mieux ses différentes destinations, il a été décidé de supprimer un ou quelques jours de vol sur une série de destinations existantes. Les voyageurs concernés en ont été informés récemment par e-mail", souligne le tour-opérateur.

Le même voyage à une autre date

L'ouverture des frontières a été décidé dans l'Union européenne pour le 15 juin. "TUI a pu établir un plan de vol réaliste pour la haute saison et garantir les voyages européens sur cette base", souligne l'entreprise. Le plan a été revu et, selon le porte-parole Piet Demeyere, environ un quart des vols pour la saison estivale ont été supprimés et "quelque 100.000 clients" sont concernés.