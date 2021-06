Coronavirus : TUI enregistre une forte augmentation des réservations pour les vols last minutes

TUI a enregistré deux fois plus de réservations lors des deux derniers mois qu'entre novembre 2020 et avril 2021, a indiqué mardi le tour opérateur. Cette hausse est liée à l'amélioration de la situation sanitaire.

Selon l'opérateur, la baisse du nombre de contaminations, l'augmentation de la couverture vaccinale, le certificat Covid-19 européen et la levée de la quarantaine au retour encouragent les Belges à voyager à l'étranger. TUI a constaté, depuis fin avril, une forte hausse des réservations de dernière minute, que ce soit en ligne ou en agence.

En ce qui concerne les vacances en avion, l'Espagne et la Grèce occupent le haut du classement et représentent chacune 40% de tous les vols réservés. Selon TUI, cela s'explique par le fait que ces deux pays ont de nombreuses îles, qui ont été dans les premières à voir leur situation sanitaire s'améliorer. L'Italie, la Turquie et la Bulgarie terminent le top cinq des destinations prisées.

Pour les vacances en voiture, les Belges sont restés prudents en réservant principalement dans notre pays. Cependant, l'amélioration de la situation sanitaire française a engendré un bond des réservations dans l'Hexagone et a permis à la France de redevenir la destination numéro un des vacanciers qui voyageant en voiture.

Cet été, 63 destinations seront accessibles depuis les aéroports belges. La capacité aérienne sera à 75% par rapport à une année normale.