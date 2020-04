Coronavirus : Trump confirme un accord avec le Mexique pour réduire la production de pétrole

Donald Trump a confirmé vendredi que les Etats-Unis ont accepté d'aider le Mexique à atteindre son quota de réduction de la production de pétrole pour arriver à un accord mondial des pays producteurs et freiner la chute des prix, liée à la pandémie mondiale de coronavirus.

"Nous acceptons de baisser la production. Et eux acceptent de faire quelque chose pour nous dédommager à l'avenir", a dit le président. Donald Trump a laissé entendre qu'il avait bien accepté de baisser la production américaine de 250.000 barils par jour, comme l'affirme son homologue mexicain, mais non sans souligner: "On l'a déjà fait".

Par ailleurs, un accord sur une baisse massive de la production de pétrole était à portée de main vendredi après une réunion cruciale des pays exportateurs, Arabie saoudite et Russie en tête, alors que Ryad accueille dans la journée une réunion des ministres de l'Energie du G20.