Coronavirus: Test Achats appelle les opérateurs télécom à suspendre les limites de téléchargement

Les mesures décidées par le Conseil National de Sécurité dans la lutte contre le coronavirus auront des conséquences financières pour les citoyens appelés à éviter les déplacements inutiles et les contacts sociaux directs, analyse vendredi l'association de défense des consommateurs, Tes-Achats. Il faudra favoriser le travail à domicile, les réunions ou contacts à distance, ou encore les cours en lignes, et les achats à distance, rappelle-t-elle. Test-Achats plaide donc en faveur de la solidarité numérique notamment auprès des opérateurs télécom et leur demande de suspendre temporairement les limites de téléchargement des connexions internet fixes et mobiles. L'association va leur écrire dans ce sens vendredi encore.

D'autres secteurs peuvent aussi faire des gestes ou privilégier certaines pratiques, selon Test-Achats, et prévoir, par exemple, la suppression des frais de livraison, un abonnement temporairement gratuit pour des services culturels ou autres, etc.

►►► Coronavirus: mortalité, symptômes, transmission, traitements, incubation, vaccin, le vrai du faux