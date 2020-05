Coronavirus : Ryanair annonce des pertes d’emploi en Belgique, mais ne donne pas de chiffres précis

M. O’Leary pointe la responsabilité des Etats européens qui apporteront une aide à leur compagnie nationale. "Nous sommes cloués au sol durant 3 mois et demi (depuis le début du confinement jusqu’à la fin du mois de juin, ndlr). Les conséquences se feront sentir pendant plusieurs années. Cela représente un vrai challenge pour nous. C’est la raison pour laquelle nous allons recommencer à voler. De nombreuses compagnies, comme Brussels Airlines, vont recevoir des aides d’Etat et fausser la concurrence", regrette M. O’Leary.

"On sait actuellement que ces pertes d’emploi se chiffrent à 3000 personnes, mais il faudra déterminer leur répartition par pays. Nous devons absolument évaluer avec l’Union européenne comment gérer la crise dans le secteur aéronautique, parce qu’il s’agit d’un des secteurs les plus touchés par la crise causée par l’épidémie du Covid-19", confie le fondateur de Ryanair.

