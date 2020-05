Coronavirus : Réouverture vitale pour "Les Petits Riens"

A l’arrêt durant le confinement, les magasins "Les Petits Riens" rouvrent progressivement leurs portes depuis le lundi 11 mai. Une bonne nouvelle pour les clients les plus fragilisés qui n’ont pas les moyens d’acheter du neuf. Une nécessité pour l’asbl dont l’équilibre financier est fragile au sortir de la crise sanitaire. Les revenus des ventes en magasin permettant de faire fonctionner ses œuvres sociales.

Chaque matin depuis la réouverture, c’est la file devant plusieurs enseignes "Les petits riens" à Bruxelles. L’asbl a rouvert les portes de 19 de ses 27 magasins, en mettant en place toutes les mesures de sécurité requises. C’est la vente de textile qui a été relancée en priorité. Certains clients aux revenus modestes attendaient cela avec impatience.

L'entreprise d'économie sociale espère rouvrir l'ensemble de ses magasins d'ici le 25/05. La direction analyse la situation jour après jour. "Ce qu’on observe, c’est comment se comportent nos collègues" explique le directeur général, Emmanuel Bawin. "Est-ce qu’ils ont la possibilité ou non de revenir travailler? Est-ce que les conditions de sécurité sont réunies pour eux et pour nos clients? Et puis, voir si nos clients sont au rendez-vous et si on peut réaliser un chiffre d’affaires suffisant".