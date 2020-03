Coronavirus: privilégiez les paiements électroniques plutôt que l'argent liquide, demande Comeos

Les clients des magasins et des supermarchés doivent éviter les paiement en argent liquide et garder une distance minimale d'un mètre entre eux, recommande jeudi la fédération du commerce et des services Comeos à ses membres.

Le paiement électronique ou sans contact garantit l'absence de contact physique entre les employés des magasins et les clients, selon le porte-parole de Comeos Hans Cardyn. Cela permet de contrer la propagation du coronavirus.

La fédération émet cette recommandation en concertation avec le Service public fédéral Santé publique et le virologue Marc Van Ranst.