Coronavirus: pour faire face à l'explosion de la demande, Amazon augmente les salaires et recrute 100 000 personnes

Amazon va augmenter les salaires des employés des entrepôts dans le monde et recruter 100.000 personnes aux Etats-Unis pour faire face à l'afflux de commandes liées à la crise du nouveau coronavirus.

Les salariés des entrepôts, des centres logistiques, des magasins et les livreurs du géant du commerce en ligne recevront 2 dollars/livres/euros de plus par heure environ "pour que les autres puissent rester chez eux", a indiqué le groupe dans un communiqué lundi. Cette augmentation va lui coûter plus de 350 millions de dollars. Aux Etats-Unis, l'entreprise de Seattle (Ouest) a en outre décidé de créer 100.000 emplois à temps plein ou partiel dans ces mêmes chaînes logistiques, des entrepôts à la livraison, pour "répondre à l'augmentation de la demande de la part des personnes qui dépendent des services d'Amazon pendant cette période stressante".

Plusieurs pays européens ont mis en place des mesures drastiques de confinement de la population, ne maintenant ouverts que les magasins de première nécessité, pour freiner la propagation du Covid-19, qui a déjà fait plus de 7.000 morts dans le monde. Des grandes villes et comtés américains ont suivi le mouvement avec des décrets pour fermer les écoles et limiter les déplacements non essentiels. Dans ces endroits, les bars et autres établissements non essentiels doivent fermer temporairement, mais les restaurants peuvent rester ouverts pour les plats à emporter ou à livrer. Les livraisons restent elles autorisées. Partout, les autorités insistent particulièrement sur la distanciation sociale, comme le fait de rester à 1 ou 2 mètres des autres.