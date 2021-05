Coronavirus : Pfizer BioNTech enregistre un bénéfice de plus d'un milliard d'euros

Le fabricant de vaccins contre le coronavirus BioNTech a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard d’euros au premier trimestre de l’année, soit trois fois plus que lors de la période précédente (366,9 millions), a rapporté ce lundi la société allemande. Au premier trimestre 2020, BioNTech enregistrait une perte nette de 53 millions d’euros, principalement en raison de coûts de recherche et de développement élevés.

BioNTech continuera à assurer des livraisons de notre vaccin Covid-19 dans plus de 90 pays

Lors des trois premiers mois de l’année 2021, le chiffre d’affaires de la biotech s’est élevé à 2,05 milliards d’euros, contre 27,7 millions d’euros à la même période l’an dernier. Cette forte augmentation est principalement due aux grandes quantités de vaccins Pfizer/BioNTech commandées dans le monde entier.

"BioNTech continuera à assurer des livraisons de notre vaccin Covid-19 dans plus de 90 pays", commente son patron Ugur Sahin. "Grâce à notre innovation continue, nous élargissons l’accès à de nouvelles populations et régions géographiques, et faisons face aux variants qui émergent."

Le 6 mai, plus de 450 millions de doses du vaccin avaient été livrées dans le monde.

Selon la société basée à Mayence, il n’y a aucune preuve que le vaccin Pfizer/BioNTech doit être modifié pour être efficace contre les principaux variants identifiés.