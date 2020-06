Coronavirus: peut-on évoquer le cas de force majeure pour ne pas payer le précompte immobilier?

L’économiste, Bruno Colmant, a suggéré ce jeudi matin sur nos antennes aux propriétaires d’évoquer le cas de force majeure pour ne pas payer le précompte immobilier. Une idée pour venir en aide aux propriétaires actuellement dans "le désarroi financier" à cause de la crise sanitaire.

Car pour l’économiste libéral, directeur général de la banque Degroof, "on ne sort pas de la crise par la taxation".

Mais légalement, est-ce possible ?

"Pour le moment, en tout cas, dire qu’on ne paiera pas du tout le précompte immobilier, ce n’est pas dans l’arsenal juridique", explique Me Jean-Pierre Magremanne, fiscaliste et associé Xirius. "La seule possibilité qu’il y a, c’est un échelonnement et cela existe déjà. Il faut pouvoir démontrer que l’on rencontre des difficultés financières et qu’on n’est pas capable de payer immédiatement. Généralement, l’administration régionale, puisque c’est régionalisé, accepte un paiement échelonné sur une durée d’un an". Et dans ce cas, les intérêts de retard ne sont pas réclamés.

Autrement dit, il faudrait une volonté politique pour que l’idée de Bruno Colmant se concrétise pour les propriétaires en grande difficulté financière.

Peut-être pour les résidences secondaires ?

Mais quid pour les résidences secondaires qui n’ont pas pu être occupées pendant le confinement ?

"Éventuellement pour les résidences secondaires, à partir du moment où ces résidences secondaires n’ont pas pu être occupées pour des raisons liées au confinement (puisqu’il y a eu des mesures gouvernementales qui ont été prises pour interdire qu’on s’y déplace)…Mais, cela dépend évidemment ce que prévoit la législation régionale (et elle est différente dans chaque région)", explique l’avocat fiscaliste.

Et d’ajouter : "Généralement, la remise du précompte immobilier n’est pas accordée si l’immeuble a été productif. Et on considère qu’il est productif dès lors qu’il y a du mobilier dedans. Donc cela va être très difficile. Là encore, il devrait y avoir une intervention du législateur régional pour permettre ce type de remise du précompte immobilier".

Rappelons que ce précompte immobilier est à payer généralement vers la fin août – début septembre.