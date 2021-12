Coronavirus : Omicron risque de gâcher le début de l'année 2022 du secteur aérien

Pays fermés, restrictions de mouvements et incertitude générale peu propice aux projets de voyage : le variant Omicron risque de gâcher le début 2022 pour le transport aérien européen, qui espérait pourtant avoir passé le pire d’une crise historique.

Observant un ralentissement "soudain" des réservations, Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne par nombre de passagers, a prévenu que sa perte annuelle serait sans doute le double de ce qu’elle attendait, en raison de l’impact du nouveau variant. Elle subit notamment l’interdiction des voyages non essentiels du Royaume-Uni vers la France et l’Allemagne ainsi que la fermeture des frontières du Maroc.