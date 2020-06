Coronavirus : nouvel accord avec le secteur financier sur le report du remboursement des crédits

Un nouvel accord a été conclu entre le ministre des Finances Alexandre De Croo et le secteur financier concernant le prolongement, jusqu'à la fin de l'année, du report de remboursement des crédits hypothécaires et des crédits professionnels, a annoncé vendredi le cabinet du ministre. Dans le cadre de la crise du coronavirus, le régime de garantie couvrant les nouveaux crédits sera lui aussi en vigueur jusque fin 2020.

"Bon nombre d'indépendants et de PME sont toujours dans une situation pénible. Ils redémarrent mais souvent à régime réduit. Il est essentiel d'avoir une certaine fluidité dans l'octroi de crédit. (...) L'accès au financement est vraiment crucial pour les indépendants et les PME pour surmonter cette période compliquée, relancer les activités et protéger les emplois", a déclaré M. De Croo.

250.000 reports en avril et mai

Febelfin va ainsi prolonger ses chartes relatives au report du remboursement des crédits hypothécaires et des crédits professionnels jusqu'à la fin de l'année. Entre début avril et fin mai, les banques belges ont accordé près de 250.000 reports: 118.000 à des particuliers et 130.300 à des entreprises.

Un nouveau régime de garantie de 10 milliards d'euros va en outre être mis en place pour les crédits aux PME d'une durée de minimum 12 mois et maximum 36 mois. Ce nouveau régime de garantie fera appel à l'enveloppe existante de 50 milliards d'euros.

Le régime de garantie actuel couvrant les crédits professionnels d'une durée de maximum 12 mois est prolongé jusqu'à la fin de cette année. Initialement, il devait prendre fin le 30 septembre 2020.