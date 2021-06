Coronavirus: Lufthansa veut rembourser les aides d'État d'ici la fin septembre

Les Clés de l'info : la Lufthansa, la toile d'araignée allemande - JT 19h30 - 05/02/2018 La Lufthansa, c'est donc le groupe vers qui tous les yeux sont actuellement braqués, surtout ceux de Brussels Airlines. On va essayer de comprendre ce que représente ce groupe ? Alors, on l'a compris, si pour la Belgique, il est important de maintenir un ancrage fort de Brussels Airlines dans la capitale, la stratégie de Lufthansa est différente... Même si Bruxelles est au cœur de l'Europe, c'est le développement de l'Allemagne et de ses intérêts qui risque de passer avant tout.