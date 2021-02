Coronavirus : les travailleurs auront droit à un congé de vaccination

Les travailleurs qui se feront vacciner auront droit, pendant les heures de travail, à s’absenter durant le temps nécessaire, selon un accord intervenu vendredi entre syndicats et employeurs au sein du Conseil national du travail qui a rendu un avis en ce sens. Les partenaires sociaux recommandent dès lors au gouvernement d’introduire ce congé de vaccination.

"La notion de temps nécessaire indique qu’il ne s’agit pas d’une demi-journée ou d’une journée entière de congé, mais seulement du temps nécessaire pour se faire vacciner", a précisé la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Le travailleur devra communiquer à l’employeur le créneau horaire durant lequel il se fera vacciner. L’invitation et la confirmation du rendez-vous auront valeur de preuve.

L’avis de la FEB et des syndicats

La FEB attend des autorités qu'"elles organisent la campagne de vaccination le plus efficacement possible et de manière à perturber le moins possible l’organisation du travail et à ne pas alourdir les tâches administratives des employeurs".

Même son de cloche du côté des syndicats qui attendent de la clarté sur la méthodologie de vaccination, afin d’aider à l’organisation concrète au sein de l’entreprise.

La FGTB a en outre souligné l’importance du respect de la vie privée. "En effet, la prise du congé ne peut pas conduire à la tenue, par l’employeur, d’un registre des personnes vaccinées ou non, avec possibilité de représailles à la clé." Le syndicat socialiste ajoute que "l’employeur ne peut exercer aucune pression sur les travailleuses et travailleurs pour qu’ils fixent leur rendez-vous de vaccination en dehors des heures de travail".

Le système sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 inclus et pourra être prolongé jusqu’au 1er juillet 2022.