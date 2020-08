Coronavirus : les pays dirigés par des femmes s’en sont mieux sortis, selon une étude

Les pays dirigés par des femmes ont eu des résultats "systématiquement et significativement meilleurs" face à l’épidémie de coronavirus en décrétant plus tôt des confinements et la fermeture des frontières et en subissant en moyenne la moitié en moins des décès que ceux dirigés par des hommes indique les travaux de recherche, indique une étude menée par deux économistes.

Si le succès relativement précoce des dirigeantes telles que l’Allemande Angela Merkel, la Néo-Zélandaise Jacinda Ardern, la Danoise Mette Frederiksen, la Taïwanaise Tsai Ing-wen et la Finlandaise Sanna Marin avait déjà suscité la curiosité des observateurs, cette étude vient, chiffres à l’appui, confirmer cette hypothèse.

L’analyse de 194 pays, publiée par le Centre for Economic Policy Research et le Forum économique mondial, suggère que la différence est réelle et "peut s’expliquer par les réponses politiques proactives et coordonnées" adoptées par les femmes dirigeantes.

►►► À lire aussi : La chronique d’Amid Flajaoui : Les pays dirigés par des femmes affichent de meilleurs résultats contre le coronavirus que les pays dirigés par des hommes

Même après avoir supprimé des statistiques les valeurs aberrantes claires et fréquemment citées, comme celles de la Nouvelle-Zélande et de l’Allemagne (et des États-Unis pour ce qui concerne les dirigeants masculins) l’étude montre que le succès relatif des femmes dirigeantes n’en était que renforcé.

"Nos résultats indiquent clairement que les femmes dirigeantes ont réagi plus rapidement et de manière plus décisive face à des décès potentiels", a déclaré Supriya Garikipati, économiste du développement à l’université de Liverpool, coauteure avec Uma Kambhampati de l’université de Reading à nos confrères du Guardian.

"Dans presque tous les cas, ils ont réagi plus tôt que les dirigeants masculins dans des circonstances similaires. Bien que cela puisse avoir des implications économiques à plus long terme, cela a certainement aidé ces pays à sauver des vies, comme en témoigne le nombre nettement inférieur de décès dans ces pays".