Coronavirus : les festivals francophones ne tiendront peut-être pas une seconde année sans travailler

Si aucune faillite n'est annoncée pour le moment parmi les grands festivals musicaux francophones, le secteur a indiqué vendredi à l'agence Belga qu'il ne tiendrait peut-être pas une deuxième année sans travailler. La réaction fait suite à l'annonce, jeudi dans L'Avenir, de la faillite de la société PLG, impliquée dans l'organisation du Spa Tribute Festival, provoquée en grande partie par la crise sanitaire, selon son organisateur Raphaël Warny.

"Malgré l'annulation de cette année, nous avions de grands projets pour 2021. Mais d'ici là, l'incertitude concernant le virus sera toujours là et il y aura certainement d'importants frais supplémentaires alors à prévoir pour les mesures sanitaires", s'est expliqué M. Warny dans les colonnes du quotidien.

Le porte-parole de la Fédération des festivals de musique de Wallonie et de Bruxelles (FFMWB), qui a vu le jour début novembre dans le contexte de la crise du coronavirus, se veut rassurant et optimiste pour le moment quant à l'avenir des festivals belges. Il craint toutefois un effet domino si les grands événements devaient à nouveau être interdits l'année prochaine.

"On n'a pas le choix, aujourd'hui on fait déjà comme si on allait travailler en 2021, les grands festivals nécessitent un an de préparation", explique Jean-François Guillin. "Pour l'instant, aucun des 14 festivals n'est prêt à déclarer une faillite mais on ne tiendra peut-être pas deux ans. On veut entretenir cet espoir que l'on va redémarrer nos activités l'été prochain."