Coronavirus : les employeurs commandent 4 fois plus de vaccins antigrippaux par rapport à l'an dernier

Les commandes de vaccins contre la grippe par les employeurs sont quatre fois plus importantes par rapport à la même période l'an dernier, indique jeudi le groupe de services en ressources humaines Liantis. La moitié des commandes sont issues du secteur de la santé. "Le secteur entend éviter que les gens ne contractent la grippe en cas de seconde vague de coronavirus", indique-t-on.

Les employés peuvent se faire vacciner contre la grippe par l'intermédiaire de leur employeur entre les mois d'octobre et de décembre. Il apparaît cependant cette année qu'une proportion plus importante d'employeurs entend protéger son personnel. La demande en vaccins antigrippaux est ainsi quatre fois plus importante par rapport à la même période l'an dernier, explique Liantis.

La question est seulement quand et de quelle ampleur

Le secteur de la santé représente près de la moitié (48 pc) des commandes. "Dans ce secteur, les travailleurs entrent très souvent en contact avec des personnes fragiles, il est donc logique que ceux-ci veulent se protéger eux et leurs patients", explique Sylvia Vanden Avenne, experte médicale auprès de Liantis.

L'experte est par ailleurs convaincue que l'épidémie de coronavirus connaîtra une deuxième vague. "La question est seulement quand et de quelle ampleur. Et s'il y a aussi cet hiver une épidémie de grippe, cela représentera un énorme défi pour le secteur des soins de santé. Nous entendons donc les soutenir autant que possible afin de vacciner leurs collaborateurs." La distanciation sociale ainsi que le autres mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus devraient cependant aider à limiter la propagation de la grippe, se réjouit-on.