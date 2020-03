Coronavirus: Les élections sociales de mai reportées

Les élections sociales, qui devaient avoir lieu en mai prochain, sont reportées à une date ultérieure, et ce en raison de l'épidémie de coronavirus, a confirmé mardi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Les détails pratiques doivent encore être déterminés.

De Tijd annonçait le report mardi sur son site internet, et la décision a été confirmée par la FEB. Un "consensus informel" a été atteint lundi au sein du Groupe des Dix, explique le porte-parole de la fédération Benoit Monteyne.

Le plus haut organe consultatif réunissant employeurs et syndicats discutera, mardi après-midi, des détails pratiques et des arrangements juridiques pour le report.

Selon le quotidien flamand, les élections sociales devraient avoir lieu durant l'été.

Les élections sociales, qui devaient se tenir du 11 au 24 mai, permettent aux travailleurs d'élire, pour une durée de quatre ans, leurs représentants au sein des conseils d'entreprise - pour celles de plus de 100 travailleurs - et des comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT) - pour celles d'au moins 50 travailleurs.

Elles concernent 10.700 entreprises et près de 1,8 millions d'employés, selon le tirage au sort des listes établies en décembre.