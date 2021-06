Coronavirus : "Les chèques consommation deviendront-il des chèques-repas déguisés ?", s’interroge le SNI

Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) est sceptique à propos de l’élargissement des chèques consommation à tous les magasins établis en Belgique. Le gouvernement fédéral a annoncé que la mesure entrera en application dès le 1er août.

Une première vague de chèques consommation avait vu le jour au milieu de la crise sanitaire pour soutenir les secteurs et commerces durement touchés par la pandémie. Plus récemment, l’exécutif fédéral s’est entendu sur une prime corona que pourront proposer à leurs travailleurs les entreprises et secteurs qui ont enregistré de bons résultats durant la crise. Unique et exceptionnelle, elle s’élèvera à maximum 500 euros et prendra la forme de chèques consommation.