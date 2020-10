Coronavirus : Les chaînes de supermarchés appellent les clients à faire leurs courses seuls

Les grandes chaînes de supermarchés présentes en Belgique, Colruyt, Delhaize, Carrefour, Lidl et Albert Heijn notamment, demandent à leurs clients de venir faire leurs courses seuls, dans la mesure du possible. "Ce n’est pas une obligation, mais une vive recommandation", indiquent les différents groupes.

Cette mesure était déjà d’application lors du confinement au printemps dernier.

Les chaînes lancent ce mercredi un appel similaire, sans contrainte. Sont concernés chez Colruyt, toutes les filiales du groupe à savoir Colruyt, OKay, Bio-Planet, Spar Colruyt Group et Cru. Cette façon de faire ses achats va réduire le risque de contamination et évite de mettre trop de pression sur le personnel.

Delhaize encourage ses clients à faire de même et à modifier ses périodes d’achats, si c’est faisable. "Ne venez pas tous les matins ou le soir", indique-t-on.