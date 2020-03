Coronavirus: les banques travailleront uniquement sur rendez-vous à partir de mercredi

Les banques ne recevront plus leurs clients que sur rendez-vous à partir de mercredi, rapporte mardi la fédération sectorielle Febelfin. Le secteur bancaire demande que les opérations bancaires quotidiennes soient effectuées par voie digitale et que les clients ne se présentent à l'agence que pour des questions "très urgentes".

Les services bancaires sont garantis, souligne Febelfin. Selon la nouvelle mesure, les agences bancaires ne sont ouvertes que sur rendez-vous pendant la semaine.

En semaine et durant le week-end, il est également possible de contacter les conseillers bancaires par téléphone ou via un "chat" sur internet.