Coronavirus : les banques ont déjà accordé des reports de paiement pour un milliard d'euros

Les banques belges ont ainsi accordé un report de paiement pour des emprunts à plus de 46.000 entreprises et pour des crédits hypothécaires à plus de 40.000 particuliers, selon la fédération belge du secteur financier.

Éric de Keuleneer, professeur à l’Université Libre de Bruxelles, espère dans un entretien récent à la RTBF que cette situation exceptionnelle permettra aux banques de se repositionner vers une attitude plus respectueuse au client. "Ce qu’on peut espérer, c’est que de façon générale les banques aient encore plus à l’avenir une attitude respectueuse de leurs clients et respectueuse de l’intérêt de l’économie, en continuant d’adopter des rémunérations raisonnables pour tous, même les dirigeants, et en particulier pour le personnel à vocation commerciale. Lorsqu’il y a des incitations, que ces incitations soient basées sur le service rendu aux clients et pas les profits immédiats générés pour la banque", nous expliquait-il.