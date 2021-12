Coronavirus : légère hausse du nombre de travailleurs percevant une indemnité de télétravail

Quelque 4,6% des travailleurs ont perçu l’indemnité forfaitaire mensuelle relative au télétravail entre juillet 2019 et novembre 2021, selon les chiffres de Partena Professional diffusés jeudi. Il s’agit d’une légère hausse due au retour partiel du télétravail obligatoire.

Pour le mois de novembre 2021, qui a vu le retour de mesures sanitaires plus strictes pour les travailleurs et travailleuses, le nombre de bénéficiaires a augmenté de 10%. Le montant moyen de cette indemnité s’élève à 67 euros mensuels nets, un chiffre en recul face aux 73 euros moyens touchés entre juillet 2019 et juillet 2021.