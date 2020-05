Coronavirus : le trafic de marchandises sur route est 15% inférieur à la normale

Le trafic de marchandises sur route est actuellement 15% inférieur à la normale en raison de la crise du coronavirus, selon des chiffres publiés mercredi par Viapass, l'organe public qui coordonne la taxe kilométrique pour les camions. A un certain moment durant le confinement, le trafic a été en recul de 28%.

"Au tout début de la crise du coronavirus, peu avant les mesures de confinement, le trafic routier ne semblait pas touché", explique Viapass. "Après l'instauration des mesures contre le coronavirus (à partir du 19 mars), l'impact a par contre été clair."

Une semaine après le confinement, l'activité du transport routier sur route avait baissé certains jours en moyenne de 28% par rapport à la normale.

Dans la semaine du 3 au 10 mai, 714.254 camions ont été enregistrés sur les routes à péage, dont 401.578 poids lourds belges et 312.676 étrangers, alors que, lors d'un jour ouvrable typique, 131.000 camions roulent sur les routes. C'est environ 6% de plus qu'une semaine auparavant et de 12 à 13% de plus qu'au début du mois d'avril, en pleine crise du Covid-19. Durant un jour normal, 146.000 poids lourds sont comptabilisés dans les trois Régions du pays.

Viapass en déduit que la situation se redresse progressivement. La reprise se produit plus rapidement pour les poids lourds immatriculés en Belgique.