Coronavirus : le trafic aérien européen atteint 50% du niveau de 2019

La reprise du trafic aérien en Europe a franchi une nouvelle étape symbolique, bien aidée par la reprise des voyages pour les vacances d'été. La semaine dernière, le nombre de vols enregistré a ainsi été légèrement supérieur à la moitié de celui comptabilisé durant la même semaine en 2019, indique lundi le service européen de contrôle du trafic aérien Eurocontrol.

Vendredi, il y a eu un pic de 19.826 vols, total quotidien le plus élevé depuis mars 2020, lorsqu'avait éclaté la pandémie de coronavirus et que des confinements stricts avaient été mis en place dans plusieurs pays, dont la Belgique.

Entre-temps, cependant, de nombreuses restrictions ont été levées grâce aux vaccinations contre le coronavirus, ce dont profite secteur de l'aviation.

Toutefois, il faudra un certain temps avant que le trafic aérien dans l'espace aérien européen ne se remette complètement de la crise. Dans le scénario le plus optimiste, où tout le monde a été vacciné contre le Covid-19 cette année et où il n'y a pas de nouvelles épidémies de virus, Eurocontrol pense que ce trafic sera à 79% des niveaux de 2019 à la fin de cette année.