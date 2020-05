Coronavirus : le télétravail plus appliqué en Belgique que dans d'autres pays européens

La Belgique compte parmi les pays européens où une grande proportion (62%) de la population active était en télétravail pendant le confinement. Elle signe un score supérieur à la moyenne, qui est de 57% pour les six pays européens (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni) où une enquête de SD Worx a été menée auprès d'employés salariés.

Quatre employés belges sur 10 n'avaient jamais télétravaillé avant la crise Covid-19.

Seul le Royaume-Uni (65%) connaît un taux de télétravailleurs supérieur à la Belgique. Les Pays-Bas (55%) et surtout l'Allemagne (40%) ont moins de télétravailleurs. "Ces différences s'expliquent en partie par des cultures de travail distinctes, la répartition sectorielle du travail, l'impact de la crise d'un pays à l'autre et bien entendu, les mesures de précaution diverses prises par les gouvernements locaux", souligne SD Worx.

Plus de deux tiers des employés belges consacrent autant de temps à leur travail qu'auparavant. Près de 11% indiquent même travailler plus que d'habitude, avec une augmentation moyenne de près d'une heure et demie par jour. Une personne interrogée sur cinq (22%) travaille moins qu'avant le confinement, ce qui représente en moyenne deux heures et demie en moins par jour.

L'enquête menée par deux écoles de commerce de Londres et Barcelone et par le prestataire de services en ressources humaines SD Worx révèle encore que le temps de travail par jour diminue le plus pour les employés qui n'avaient jamais travaillé à distance auparavant.