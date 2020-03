Coronavirus : Le SPF Finance accordera un report de paiement de l’impôt

Le SPF Finances accordera un report supplémentaire pour le paiement de l’impôt aux entreprises et aux indépendants, "ce qui signifie un tampon financier direct de 4,5 milliards d’euros pour amortir le choc", a annoncé jeudi le ministre fédéral des Finances, Alexander De Croo (Open Vld). Les ménages bénéficieront eux aussi d’un report de paiement de deux mois de l’impôt des personnes physiques, a-t-il ajouté.

"Bon nombre d’entreprises belges sont touchées de plein fouet par la lutte contre le coronavirus. Le report des délais de paiement leur donne un tampon financier immédiat de 4,5 milliards d’euros pour amortir au mieux le choc de cette période difficile. Nous aidons aussi les familles à surmonter ce cap en leur accordant deux mois de report de paiement de l’impôt des personnes physiques", a détaillé le ministre.

Concrètement, les délais de paiement de la TVA et du précompte professionnel sont prolongés de deux mois.

Ce report de paiement signifie que l’on pourra payer plus tard sans risquer des intérêts de retard ou des amendes de l’administration fiscale. Si ce report supplémentaire n’est pas suffisant, il sera possible de convenir de modalités de paiement supplémentaires avec le SPF Finances, telles qu’un plan de paiement et la non-application des intérêts de retard.

Les délais de paiement des avertissements extraits de rôle de l’impôt des sociétés, de l’impôt des personnes physiques, de l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents seront tous reportés de deux mois, a encore précisé Alexander De Croo.