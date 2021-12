Coronavirus : le SNI demande des précisions sur l’ouverture de l’Horeca les soirs de réveillon

L’Horeca ne peut se permettre d’attendre la décision du Comité de concertation du 22 décembre pour savoir s’il pourra ouvrir plus tard pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, estime le Syndicat neutre pour les indépendants (SNI). "Il faut prendre une décision beaucoup plus rapidement", martèle-t-il par communiqué mardi. "Prendre une telle décision à peine deux jours avant le 24 serait un non-sens absolu", s’exclame le syndicat qui demande "une communication claire et plus rapide de la part des autorités".