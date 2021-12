Coronavirus: le secteur pharma n'a pas cartonné en bourse, malgré le Covid-19

On aurait effectivement pu imaginer plus d’enthousiasme sur les marchés boursiers pour ce secteur. En réalité, le secteur pharma a monté en Bourse, mais moins que pas mal d’autres secteurs. C’est le constat de Régis Bégué, directeur de la gestion actions chez Lazard Frères Gestion. "À l’échelle mondiale, quand on prend l’ensemble des vecteurs de la pharmacie, dans les grandes capitalisations en tout cas, le secteur a quand même monté puisque le marché a monté dans son ensemble depuis un an et demi, stimulé par la politique monétaire. Le secteur a donc accompagné cette hausse du marché, mais dans une moindre mesure, et donc sa valorisation relative a plutôt baissé. Il y a eu assez peu d’enthousiasme en réalité dans le secteur de la pharmacie".

Quant aux explications, il semblerait que les investisseurs se soient focalisés sur les rares sociétés capables de produire des vaccins avec le fameux ARN messager qu’on a appris à connaître ces dernières années : l’Américain Moderna, l’Allemand BioNTech. Mais il y a tout de même derrière ça quelque chose d’un peu plus profond, estime le directeur de la gestion actions chez Lazard Frères Gestion. "Les investisseurs se sont inquiétés de l’impact que pourrait avoir cette innovation sur l’ensemble des business de la pharmacie", dit-il. Et il poursuit : "Alors, bien entendu, des business traditionnels de vaccins, mais qui ne sont pas en général les parties importantes pour le secteur, même s’il y a quelques valeurs dont la valorisation repose beaucoup sur les vaccins, un titre comme Sanofi ou GlaxoSmithKline par exemple. Mais globalement, ce n’est pas une aire thérapeutique qui est énorme en termes de valorisation, mais le marché s’est inquiété aussi pour l’ensemble des traitements de la pharmacie. Est-ce qu’ils pourraient être tous supplantés par les ARN messagers ?"

Et à très court terme, la crise sanitaire a également perturbé, voire retardé pas mal d’études cliniques, et a donc un peu repoussé la sortie de certains médicaments et la perspective de nouveaux bénéfices.

À plus long terme, les investisseurs sont-ils inquiets quant à la capacité du secteur pharmaceutique à sortir de nouveaux médicaments ou de nouveaux vaccins ? C’était une vraie question dans les années 2000-2010, mais aujourd’hui — c’est en tout cas la conviction de Régis Bégué — on n’est plus du tout dans cette configuration. Les pipelines des entreprises pharmaceutique et des biotechs sont remplis de produits prometteurs. Selon cet expert, nous venons de vivre une décennie absolument formidable en matière d’innovation, "notamment dans le cancer, avec l’immunothérapie qui a déjà presque 10 ans et qui est encore au tout début de son développement, et il y a encore de multiples avancées qui sont possibles dans ce domaine. "Dans les maladies auto-immunes, il y a eu énormément d’innovations et il y en a encore, il y a beaucoup d’études cliniques en cours. Il y en a dans le cardiovasculaire et il y a également beaucoup de choses nouvelles dans le diabète".

Selon Régis Bégué on ne peut pas dire aujourd’hui que le secteur soit en panne d’innovation, bien au contraire. "Les innovations sont tellement nombreuses et tellement multiples que ce qui inquiète, c’est presque l’opposé, c’est-à-dire le coût des développements cliniques et des développements commerciaux de ces innovations."