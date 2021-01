Coronavirus: le secteur culturel et créatif européen comme "moteur de la relance européenne"

Le groupement européen des sociétés d'auteurs et compositeurs (GESAC) a publié mardi une étude sur l'impact de la crise du coronavirus sur le secteur culturel et créatif européen, indique la Sabam (société belge de gestion des droits d'auteur) dans un communiqué. Celui-ci y est présenté comme un moteur de la relance européenne.

L'industrie culturelle et créative a, selon l'étude réalisée par le bureau de consultance EY, fourni en 2019 une contribution à l'économie européenne plus importante que les industries des télécoms, de la chimie et de l'automobile réunies.

Avec un chiffre d'affaires annuel de 643 milliards d'euros et 4,4% du PIB de l'Union européenne, l'économie culturelle vaut pour 7,6 millions d'emplois (10% de plus par rapport à 2013), précise l'étude.

En un an de temps, le secteur a cependant "perdu 31% de chiffre d'affaires, soit 199 milliards d'euros. Il fait ainsi partie avec le tourisme et le trafic aérien des secteurs qui ont été le plus sévèrement impactés par le coronavirus". La musique et le spectacle vivant sont les plus touchés, avec respectivement des pertes de 76% et 90% de chiffre d'affaires.

Les revenus des créateurs en 2021 sont, eux aussi, fortement impactés par la diminution de 35% en moyenne des droits d'auteur, une tendance qui devrait se poursuivre dans les années à venir.

La légère augmentation des dépenses culturelles en ligne ne compense pas la perte de revenu subis par les auteurs sur les ventes physiques et les événements. Alors que les revenus on-line augmentent de 8%, la vente de CD et de LP diminue de 35% et les cinémas européens ne font état que d'un quart de leur chiffre d'affaires normal.

L'étude montre que l'industrie culturelle "peut jouer un rôle-clé dans la relance et la croissance de l'économie européenne" et identifie ainsi trois priorités pour les décideurs : un soutien important des pouvoirs publics et la stimulation des investissements privés, la garantie d'un cadre juridique solide "assurant un rendement correct pour les investissements dans la production et la distribution ainsi qu'une juste rémunération pour les créateurs" et, pour finir, l'exploitation des talents du secteur afin de "favoriser le progrès sur le plan social, sociétal et écologique".

"Les mesures de compensation pour la perte de revenus des auteurs artistes et créateurs se font toujours attendre. La Sabam et ses auteurs, compositeurs et éditeurs individuels appellent le monde politique à soutenir notre secteur pendant cette crise et à en garantir l'avenir", conclut Carine Libert, directrice générale de la Sabam.