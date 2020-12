Coronavirus : le Royaume-Uni débutera sa campagne de vaccination ce mardi 8 décembre

Le service public de santé britannique (NHS) débutera sa campagne de vaccination contre le coronavirus mardi, après l’arrivée des premières doses dans le pays, a indiqué vendredi à la BBC un responsable du service, Chris Hopson. Il s’agit, selon le Premier ministre Boris Johnson, de la plus importante campagne de vaccination de l’histoire britannique.

La BBC avait annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi l’arrivée au Royaume-Uni d’un premier chargement du vaccin contre le Covid-19 produit en Belgique par la firme pharmaceutique Pfizer/BioNTech. Quelque 800.000 doses supplémentaires devraient arriver la semaine prochaine, et des millions devraient être livrées d’ici la fin de l’année.

Les résidents et employés des maisons de repos sont prioritaires dans la campagne de vaccination, suivis par les plus de 80 ans et le personnel de santé.

Les vaccins, qui doivent être conservés à très basse température (-70 degrés), seront d’abord distribués dans 50 centres hospitaliers à travers le pays.

Le Royaume-Uni est devenu mercredi le premier pays à avoir approuvé le vaccin de Pfizer/BioNTech, également en cours d’évaluation par les régulateurs américains et européens.

Le pays, qui a été particulièrement touché par la pandémie de Covid-19, a passé jeudi le cap des 60.000 morts, selon les autorités sanitaires.