Coronavirus : le nombre de cessions/acquisitions d'entreprises a chuté de 15% en 2020

Les entreprises se vendent et s’achètent par centaines chaque année dans notre pays. Mais avec la crise du covid, ce marché un peu particulier a été bousculé en 2020, notamment en Wallonie.

2020 avait pourtant commencé en trombe, avec une envolée des cessions/acquisitions, puis tout s’est arrêté brutalement avec le Covid et le premier confinement. Au total, une chute de 15% du nombre des transactions a été l'année passée et la chute semble se poursuivre jusqu’à la fin de l’été.

Pour Laurent Renerken, responsable de Sowalfin Transmission, il n’y avait vraiment aucune transaction parce qu’il y avait le confinement et parce que les entreprises étaient à l’arrêt complet: "Les intermédiaires avaient aussi du mal à entrer en contact avec les entrepreneurs. Il n’y avait pas de visites sur place, pas de rendez-vous organisés entre les deux parties et c’était surtout une grosse inconnue, les entrepreneurs ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Le vendeur attendait de voir comment les choses allaient évoluer, mais il se doutait bien que ça allait effrayer des candidats repreneurs qui allaient se demander comment l’entreprise allait réagir à la crise et si elle allait être résiliente."

Prenons l'exemple de l’Horeca, l’organisation de fêtes de mariage ou un club de fitness, ce n’était évidemment pas le bon moment de racheter l'une re ces entreprise en plein confinement, avec zéro perspective.

Report pour 2021

Le marché a clairement repris des couleurs dans la seconde semestre de 2020. Au final, il y a eu 300 sessions communiquées à Sowalfin Transmission l’année passée.

Le représentant de la Société wallonne de financement et de garantie des PME pense qu'on assistera à un report des ventes en 2021: "Il y a pas mal de transmissions qui ont été postposées et, du coup, on imagine qu’on va de nouveau atteindre le même niveau que fin 2019 en 2021."