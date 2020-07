Coronavirus : le matelas financier des Belges a tendance à rétrécir

Le matelas financier des Belges, pour faire face aux aléas (perte d'emploi, etc.) à court terme, a tendance à rétrécir, selon le dernier tableau de bord de l'Economic Risk Management Group (ERMG), cité vendredi dans La Libre Belgique. Dans la foulée de la crise sanitaire et économique conséquente, quelque 21% des ménages souffrent d'une perte de revenus supérieure à 10% et 48% d'entre eux ont un matelas financier (réserve d'épargne) inférieure à 3 mois.