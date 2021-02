Coronavirus: le groupe de construction CFE enregistre une baisse de 11% de ses revenus

Le groupe de construction CFE, qui comprend l'entreprise de dragage Deme, a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires inférieur de 11,1% à celui de 2019. Sa dette financière nette a diminué et son carnet de commandes se situe à un "niveau historiquement élevé", pointe vendredi la société.

Le chiffre d'affaires s'est redressé au cours du second semestre 2020 alors qu'après les six premiers mois, les recettes étaient encore en baisse de plus de 19%. Pour l'ensemble de l'année, CFE a généré un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros. Le groupe attribue en partie le recul en la matière à la crise sanitaire.

La dette financière nette de la société a diminué de 24,6% l'année dernière, pour atteindre 601 millions d'euros. Le carnet de commandes a augmenté de 16,7%, un "niveau historiquement élevé".

L'entreprise de dragage DEME est la plus grande composante du groupe de construction. En 2020, les recettes de cette filiale se sont élevées à 2,2 milliards d'euros (-16,3%).

En mai, CFE proposera un dividende de 1 euro par action lors de l'assemblée générale des actionnaires. Pour 2021, le groupe prévoit une augmentation des recettes et du bénéfice d'exploitation, mais pas encore au niveau de 2019.

CFE est détenu à 62% par le holding anversois Ackermans & van Haaren (AvH), qui a réalisé l'an dernier un bénéfice net de 229,8 millions d'euros, pour encore 394,9 millions d'euros en 2019.